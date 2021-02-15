Благовещенцы сравнили новую скульптуру в парке Дружбы с Алёнкой из Нововоронежа

В пятницу, 12 февраля, в парке Дружбы появилась оригинальная малая форма «Влюблённая пара». Фотографии скульптуры тут же облетели соцсети, вызвав у местных жителей очень противоречивые эмоции.

Жители и гости города разделились на два лагеря. Кому-то скульптура категорически не понравилась: «Какие-то они измождённые, а не влюблённые». «Не нравится! Инопланетяне», «Ревматоидный артрит , прогрессирующий», описали фигуры в соцсетях. Был создан даже интернет-мем, в котором благовещенских влюблённых сравнили с легендарной Алёнушкой из Нововоронежа.

Были и одобрительные комментарии: «Точно, в молодости мы тоже были тонкие и звонкие! Спасибо за хорошую идею! Горожане берегите наш город, который хорошеет с каждым годом!».

Администрация парка считает, что современное искусство может вызывать споры и это абсолютно нормально. Более того, в скором времени в парке появится ещё одна архитектурная форма в подобном стиле.

«Оригинальность пары влюблённых в парке Дружбы не оставила равнодушными наших посетителей. Заметим, что подобные стройные, воздушные фигуры из металла украшают мост Бараташвили в Тбилиси. Скульптурный ансамбль установлен по обе стороны моста в 2006 году. В скором времени еще одна фигура появится в парке в подобном стиле», – написано в официальном инстаграм-аккаунте общественно-культурного центра.

Напомним, интригующая скульптура появилась в Нововоронеже в пятницу, 18 декабря 2020 года. В этот день село отпраздновало свое 250-летие. Внешний вид памятника вызвал много вопросов у местных жителей. Интернет-пользователи называют Алёнку «памятником постапокалипсиса» и «памятником жертвам COVID-19». В скором времени Алёнку демонтировали.