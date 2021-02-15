Для посетителей Бурейского природного парка создадут визит-центр

Фото: amuroopt.ru

В Приамурье появится визит-центр на кордоне «Урочище Симичи» природного парка «Бурейский», сообщает дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Приамурья. В центре расположится экспозиция флоры и фауны природного парка, фрагменты скелетов и чучела животных.

Также тут подготовят несколько макетов кормушек для животных и птиц, модели опор, которые работники устанавливают в заказниках для гнездования дальневосточного аиста. Экспонаты представят и научные работники Благовещенского педагогического университета. Отдельный стенд будет посвящён работе РусГидро.

Напомним, что экологическую тропу по живописный местам природного парка открыли в 2019 году. Здесь обустроен кордон, где ждут туристов и отдыхающих, также для них обустроили смотровые площадки, места для ночёвки, подкормочную площадку с вышкой для наблюдения за животными. В прошлом году на Урочище Семичи отдохнули 600 человек.