В выходные амурские браконьеры настреляли соболя, норку и енотов
В Приамурье сотрудники по охране животного мира продолжают задерживать браконьеров. В прошлые выходные обнаружены сразу несколько нарушителей, сообщает управление животного мира Амурской области.
Так в Мазановском районе незаконно добыли соболя и норку, в Серышевском – двух енотов, а браконьеры в Тындинском районе убили двух глухарей. Также госинспекторы обнаружили у них губу лося.
На нарушителей составили административные протоколы.
Просмотров всего: 208