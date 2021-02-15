В выходные амурские браконьеры настреляли соболя, норку и енотов

Фото: pixabay.com

В Приамурье сотрудники по охране животного мира продолжают задерживать браконьеров. В прошлые выходные обнаружены сразу несколько нарушителей, сообщает управление животного мира Амурской области.



Так в Мазановском районе незаконно добыли соболя и норку, в Серышевском – двух енотов, а браконьеры в Тындинском районе убили двух глухарей. Также госинспекторы обнаружили у них губу лося. На нарушителей составили административные протоколы.

Просмотров всего: 208

#закон #происшествия

распечатать

Mr. Mustard