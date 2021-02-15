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15февраля
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сегодня, 19:24 0

В выходные амурские браконьеры настреляли соболя, норку и енотов

В выходные амурские браконьеры настреляли соболя, норку и енотов
Фото: pixabay.com

В Приамурье сотрудники по охране животного мира продолжают задерживать браконьеров. В прошлые выходные обнаружены сразу несколько нарушителей, сообщает управление животного мира Амурской области.

Так в Мазановском районе незаконно добыли соболя и норку, в Серышевском – двух енотов, а браконьеры в Тындинском районе убили двух глухарей. Также госинспекторы обнаружили у них губу лося.

На нарушителей составили административные протоколы.

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#закон #происшествия

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