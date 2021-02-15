Амурчанка выиграла чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

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Благовещенские джуисты выступили на чемпионате и первенстве России, где взяли пять медалей и место в сборной страны, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 11-14 февраля. В них приняли участия свыше 900 спортсменов со всей страны. В том числе и амурские спортсмены, которые взяли одну золотую медаль и четыре бронзовых.

Золотую медаль завоевала спортсменка из Талдана Дарья Строева среди юниорок 16-17 лет в весовой категории 57 килограммов. Теперь победительница сможет выступить на первенстве Европы и мира в составе сборной команды России.

Бронзовые медали завоевали благовещенцы Лиана Роснадзе, Дарья Корнеева и Матвей Тагаев, а также спортсмен из Сковородина Павел Шаварнаев.