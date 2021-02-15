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15февраля
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сегодня, 17:14 0

Новых жертв коронавируса в Приамурье не зафиксировано

Новых жертв коронавируса в Приамурье не зафиксировано
Фото: depositphotos.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 37 новых заражённых.

При этом, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, выздоровело 29 пациентов. Новых жертв инфекции за сутки не появилось.

— Таким образом, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента. У 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73 процента), у одного – бессимптомно (три процента), у девяти – в виде пневмонии (24 процента), – уточняют в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в регионе зафиксировано уже 20 438 случаев COVID-19. 18 834 пациента выздоровели, 151 – умер.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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