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сегодня, 17:15 0

В Амурской области собака загрызла бешеную лису

В Амурской области собака загрызла бешеную лису
Фото: pixabay.com

В селе Сергеевка Благовещенского района на одном из подворий обнаружили бешенство животных. На территорию участка забежала дикая больная лиса.

Село Сергеевка объявлено неблагополучным по бешенству животных, а в близлежащих сёлах Бибиково, Михайловка, Грязнушка, Марково, Игнатьево объявлена угроза по этому заболеванию.

Как пояснили в ветуправлении Приамурья на подворье забежала дикая лиса и не успела никому причинить вреда. Больное бешенством животное убила собака. Пёс сейчас находится на контроле. Труп лисы передан специалистам. Карантин на территории села и близлежащих населённых пунктов не объявляли.

Напомним, что бешенство является опасным вирусным заболеванием. Оно может передаваться от животного к человеку через укус или после попадания крови, слюны на слизистые оболочки. Переносчиками могут быть лисы, собаки, кошки и другие теплокровные животные. Больной зверь может проявлять агрессию, стремиться укусить человека. В случае, если произошел контакт с животным, потенциально больным бешенством необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение.

Для профилактики заболевания необходимо вакцинировать домашних животных. Для большинства вакцин рекомендуется вакцинация собак и кошек с возраста 12 недель. В областях неблагополучных по бешенству допускается вакцинация собак и кошек с восьминедельного возраста. Далее вакцинация проводится раз в год.

В середине января в Приамурье бешенство нашли у коровы.

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#животные #происшествия

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