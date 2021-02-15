В Благовещенске вода из теплотрассы залила весь двор

В Астрахановке произошёл порыв на теплотрассе – горячей водой залило весь двор. Об этом в редакцию сообщили жители дома по адресу Пограничная 15/3.

— Трубы здесь не меняли с 1962 года. В эту субботу мы вызывали аварийную службу. Специалисты приехали, посмотрели и уехали. А сегодня произошёл ещё один порыв, всю дорогу залило водой. Мы звонили утром, но никто не приехал, – сообщил житель дома Пограничная 15/3.

Свящаться с управляющей компанией журналисту Амур.инфо не удалось – в течение дня никто так и не взял трубку.

Напомним, что недавно в микрорайоне дворовую территорию залило канализацией. А в январе жители Чигирей страдали от разлива подземных вод.