Сын Елены Яковлевой удалил татуировку гроба с лица ради мамы

Елена Яковлева принимает своего сына любым и гордится им несмотря ни на что. А вот публику поведение Дениса, мягко говоря, удивляет. Но, похоже, молодой человек решил немного остепениться: он сдал экзамены и стал дипломированным фитнес-тренером. Это стало лучшим подарком к 60-летию Яковлевой.

Недавно стало известно, что Денис удалил татуировку в виде гроба на левой щеке. Изменения в своей внешности Шалевич продемонстрировал в программе «Док-ток». По его словам, он удалил эту татуировку, потому что она не нравилась маме. Теперь она меньше напоминает гроб.

Сын актрисы пытается удалить и другие нательные рисунки. Он признаётся, что процесс это трудоёмкий и длительный, ведь после процедур по лазерному удалению сильно опухает лицо.