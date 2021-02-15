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сегодня, 16:38 0

Сын Елены Яковлевой удалил татуировку гроба с лица ради мамы

Сын Елены Яковлевой удалил татуировку гроба с лица ради мамы
Фото: top.st

28-летний сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шалевич весь усыпан татуировками. Даже на его лице сложно найти свободное место. Но недавно Денис удалил татуировку в виде гроба, так раздражавший его маму, сообщает радио «Комсомольская правда».

Елена Яковлева принимает своего сына любым и гордится им несмотря ни на что. А вот публику поведение Дениса, мягко говоря, удивляет. Но, похоже, молодой человек решил немного остепениться: он сдал экзамены и стал дипломированным фитнес-тренером. Это стало лучшим подарком к 60-летию Яковлевой.

Недавно стало известно, что Денис удалил татуировку в виде гроба на левой щеке. Изменения в своей внешности Шалевич продемонстрировал в программе «Док-ток». По его словам, он удалил эту татуировку, потому что она не нравилась маме. Теперь она меньше напоминает гроб.

Сын актрисы пытается удалить и другие нательные рисунки. Он признаётся, что процесс это трудоёмкий и длительный, ведь после процедур по лазерному удалению сильно опухает лицо.

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#дети #шоу-бизнес

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