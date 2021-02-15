В Благовещенске участковый «вычислил» грабителя по дамской сумочке

Благовещенская полиция задержала подозреваемого в двух грабежах. Мужчина выхватывал сумочки у женщин и сбегал. В сумочках были деньги, банковские карты, документы.

На данный момент известно о, как минимум, двух пострадавших. Никаких примет нападавшего на них преступника жертвы (женщины 81 и 48 лет) сообщить полицейским не смогли – нападения происходили в тёмное время суток. «Вычислил» его участковый уполномоченный полиции.

— Полицейский совершал поквартирный обход, работая по заявлению о нарушении тишины. В одной из квартир он обратил внимание на дамскую сумку, которая по описанию совпадала с похищенной. Выяснилось, что сумка хозяйки квартиры не принадлежит, как она попала в квартиру женщина сказать затруднилась. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что дамский аксессуар принес супруг женщины, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. В двух грабежах он сразу сознался. В его отношении возбуждены уголовные дела. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в областном центре.