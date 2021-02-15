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15февраля
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сегодня, 16:30 0

В Приамурье усилится северный ветер

В Приамурье усилится северный ветер
Фото: depositphotos

В Амурской области во вторник, 16 февраля, ожидается усиление северного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

— Возможны аварии на объектах ТЭК, ЖКХ и другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения. При усилении ветра желательно не покидать помещения и не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал вас на улице, укройтесь в подъезде или магазине. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов – с крыши может упасть кровля. Также не стоит подходить близко к остановкам, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Кроме того, не нужно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Машину лучше припарковать на безопасном расстоянии от деревьев. В случае нештатных ситуаций звоните: «101» – для всех операторов мобильной связи, «01» – со стационарных телефонов, «112» – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, сильный ветер выбил стёкла на одной из остановок Благовещенска. А на набережной столицы Приамурья приспустили государственный флаг России. Рабочие даже умудрились немного порвать нижнюю часть полотна. Но позже полотно восстановили, сейчас флаг целый.

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#МЧС #погода

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