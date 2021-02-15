Бывший министр ЖКХ Приамурья получил пост в Забайкалье

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Бывший министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев получил пост заместителя председателя правительства Забайкалья по инфраструктуре, сообщает пресс-служба края.

Новый заместитель председателя правительства будет заниматься вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, государственной инспекции.

Сергей Гордеев С 2014 по 2020 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В 2020 году был назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.