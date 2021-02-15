Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 1

Бывший министр ЖКХ Приамурья получил пост в Забайкалье

Бывший министр ЖКХ Приамурья получил пост в Забайкалье
Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Бывший министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев получил пост заместителя председателя правительства Забайкалья по инфраструктуре, сообщает пресс-служба края.

Новый заместитель председателя правительства будет заниматься вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, государственной инспекции.

Сергей Гордеев С 2014 по 2020 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В 2020 году был назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Просмотров всего: 116

#Дальний Восток #ЖКХ #российская власть

распечатать


Общество

В Благовещенске вода из теплотрассы залила весь двор
Происшествия

В квартире у жительницы Приморья нашли «собачий ад»
Общество 2

Китайские пограничники рассказали об охране моста через Амур (видео)
Общество

На праздничных выходных в Приамурье пройдут гонки на собачьих упряжках
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    14 минут назад

    номенклатура

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь