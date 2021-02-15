Благовещенцы могут получить помощь в оплате частных детских садов

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В столице Приамурья частным детским садам перечислили субсидии в счёт оплаты сертификатов на сумму 2,4 миллиона рублей за январь и февраль 2021 года, сообщает мэрия Благовещенска. Меры поддержки семей с детьми осуществляются из бюджета области и города.

В 2021 год предусмотрено 30 миллионов рублей на оплату сертификатов.

Напомним, в Благовещенске семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 30 лет оказывают финансовую поддержку. Но только тем семьям, которые не смогли попасть в муниципальные детские сады и посещают частные. Родители могут получить сертификаты на сумму в 10 тысяч рублей в месяц.

По вопросам получения сертификатов благовещенцы могут обратиться в городское управление образования.