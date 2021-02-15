Моргенштерн подарил своей девушке часы с бриллиантами за 1 млн рублей
Рэпер Моргенштерн отметил День святого Валентина вместе со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Алишер подарил девушке часы с бриллиантами Patek Philippe стоимостью в 1 миллион рублей и бутылку вина за 200 тысяч рублей, пишет ФАН.
Моргенштерн выложил в Instagram видео, в котором похвастался дорогими подарками, которые подарил своей возлюбленной.
Пара отпраздновала День всех влюблённых в ресторане на крыше с красивым видом на Москву, откуда они любовались салютом. Зал был украшен свечами, гирляндами и воздушными шарами в форме сердечек.
Алишер показал поклонникам дорогие часы на руке подруги, а также бутылку элитного вина. Зинатуллина призналась, что не ожидала такого презента. Она также выложила несколько Stories с праздника на свою страницу.
Как сообщает РЕН ТВ, Дилара и Алишер встречаются уже несколько лет. Они расставались в 2019 году, но вскоре снова сошлись. Моргенштерн тогда признался, что устал от беспорядочных связей.
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