Моргенштерн подарил своей девушке часы с бриллиантами за 1 млн рублей

Моргенштерн выложил в Instagram видео, в котором похвастался дорогими подарками, которые подарил своей возлюбленной.

Пара отпраздновала День всех влюблённых в ресторане на крыше с красивым видом на Москву, откуда они любовались салютом. Зал был украшен свечами, гирляндами и воздушными шарами в форме сердечек.

Алишер показал поклонникам дорогие часы на руке подруги, а также бутылку элитного вина. Зинатуллина призналась, что не ожидала такого презента. Она также выложила несколько Stories с праздника на свою страницу.

Как сообщает РЕН ТВ, Дилара и Алишер встречаются уже несколько лет. Они расставались в 2019 году, но вскоре снова сошлись. Моргенштерн тогда признался, что устал от беспорядочных связей.