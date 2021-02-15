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сегодня, 18:15 0

Больше 6,6 миллиона гектаров амурских лесов передадут в охотничьи угодья

Больше 6,6 миллиона гектаров амурских лесов передадут в охотничьи угодья
Фото: pixabay.com

Девятнадцать участков общей площадью 6,6 миллионов гектаров планируется сдать в аренду на 30 лет по средством заключения охотсоглашений, сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Земли, предназначение для организации охоты амурчан, расположены в Ромненском, Мазановском, Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. Передача арендной собственности на землю будет проведена после проведения аукциона.

— Арендаторы должны проводить на выбранном участке противопожарные и биотехнические мероприятия – подкармливать животных и птиц, устанавливать кормушки и подкормочные площадки. Кроме того, принимать меры по охране животного мира, вести учетные работы, контролировать охотников и пресекать браконьерство. За это они организуют охоту и продают разрешения на добычу зверя и птицы, – пояснили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Организации, охотхозяйства и жители Приамурья в случае получения прав на охотугодья самостоятельно устанавливать квоты не будут. Этим займется управление по охране животного мира Приамурья.

Приём заявок проходит до 17 марта, а далее будут проведены аукционы.

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#отдых #экология

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