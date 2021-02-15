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15февраля
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сегодня, 15:21 0

В Зее мужчина взял жену и детей в заложники

В Зее мужчина взял жену и детей в заложники
Фото: depositphotos.com

В Зее в ночь на 15 февраля в микрорайоне Светлый пьяный мужчина два часа угрожал оружием жене и троим детям, а затем нанёс себе смертельное ранение. Женщина и дети не пострадали.

Жительница Зеи сообщила в полицию по телефону, что её муж, вооружённый гладкоствольным ружьём, насильно удерживает в квартире её и троих несовершеннолетних детей – младшим по 6 лет, а старшему 14. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Они через запертую входную дверь вели переговоры со злоумышленником. Полицейские убеждали не причинять вреда членам семьи, освободить жену и детей и сдать оружие. Однако мужчина нанёс себе смертельное ранение, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном лишении свободы двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, с применением оружия. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, – сообщает следственный отдел по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Напомним, что в конце января в Свободном задержали разбойника, напавшего на женщину в её квартире. А в четверг, 4 февраля, жителя Селемджинского района осудили на 18 лет за разбой и убийство.

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#дети #закон #происшествия

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