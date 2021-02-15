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сегодня, 18:00 1

Амурчане вложили за год в банки около 121 миллиарда рублей

Амурчане вложили за год в банки около 121 миллиарда рублей
Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Жители Приамурья вложили в банки за прошедший год на 11% больше средств, около 121 миллиарда рублей. Для сравнения, жители и организации всего Дальнего Востока разместили на счетах около 2,1 триллиона рублей, что на 12% больше.

Доля рублёвых вкладов выросла до 94%, это 114 миллиардов рублей. Также увеличилось финансирование жилищного строительства. Почти 60% всех привлечённых средств пришлось на Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область.

— В прошлом году амурчане продолжили хранить деньги во вкладах и на депозитных счетах банков. При наступлении страхового случая, например, отзыва лицензии у банка, вкладчикам возмещается до 1,4 миллионов рублей, – рассказал начальник экономического отдела отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Боткин.

Кроме того, с 1 октября 2020 года расширились гарантии по страхованию вкладов. Если на счету вкладчика лежат средства от продажи жилья, наследство, субсидии или другие выплаты, то возмещение в случае отзыва лицензии у банка увеличится до 10 миллионов рублей. Такую сумму выплатят только если выплаты поступили на счёт не раньше трёх месяцев до страхового случая, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Напомним, что россияне должны почти девять триллионов рублей по ипотеке. А с января этого года в России проценты по вкладам начали облагать налогом.

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#жизнь #работа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

    жадные жирные банки грабят народ

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