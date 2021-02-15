За январь топливо в Приамурье подорожало почти на два процента

Фото: Амур.Инфо

Амурстат опубликовал данные о средней стоимости бензина в январе в четырёх городах Приамурья: Благовещенске, Свободном, Зее и Тынде.

По данным статистики за январь 2021 года топливо в среднем по области подорожало на 1,8%. Рост цены бензина марки АИ – 92 составил 1,6% или 75 копеек. Топливо АИ – 95 стало дороже на 1,4% или 69 копеек. Горючее АИ – 98 и выше подорожало за январь больше всего – на 9,2% или 4,66 рубля. Цена на дизельное топливо изменилась мало – изменение цены составило 1,5% или 77 копеек.

Специалистами Амурстата установлено, что самая высокая цена на топливо в Благовещенске. Так, топливо марки АИ – 92 в среднем по региону обходится в 46,16 рубля, а в областном центре за литр такого горючего придётся заплатить 46,33 рубля, при этом в Свободном такой бензин самый дешёвый – 45,68 рубля.

Напомним, что федеральная антимонопольная служба провела проверку по факту роста стоимости горючего в Амурской области.

— По мере поступления запрашиваемой информации и ее анализа будет дана оценка действий указанных хозяйствующих субъектов на предмет наличия/отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Для ликвидации образовавшегося в области дефицита топлива в Приамурье 12 февраля привезли ещё полторы тысячи тонн бензина.