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15февраля
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сегодня, 17:49 0

В Китае 16 человек вылетели с работающего аттракциона

В Китае 16 человек вылетели с работающего аттракциона
Фото: pixabay.com

В юго-восточной провинции Хунань КНР в субботу, 13 февраля, произошла авария на одном из работающих аттракционов. В результате поломки некоторые туристы вылетели из кабин.

Трагедия произошла на аттракционе «Вращающееся колесо». Как объяснили местные власти, в системе произошёл механический сбой и колесо, к которому крепились качели, упало на землю.

В результате пострадало 16 человек, некоторые выпали из кабин. Все они были доставлены в больницу, состояние трех человек врачи оценивают как тяжёлое, сообщает Xinhua. Сейчас парк аттракционов закрыли, ведётся расследование.

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#Китай #происшествия

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