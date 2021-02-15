В Китае 16 человек вылетели с работающего аттракциона

В юго-восточной провинции Хунань КНР в субботу, 13 февраля, произошла авария на одном из работающих аттракционов. В результате поломки некоторые туристы вылетели из кабин.

Трагедия произошла на аттракционе «Вращающееся колесо». Как объяснили местные власти, в системе произошёл механический сбой и колесо, к которому крепились качели, упало на землю.

В результате пострадало 16 человек, некоторые выпали из кабин. Все они были доставлены в больницу, состояние трех человек врачи оценивают как тяжёлое, сообщает Xinhua. Сейчас парк аттракционов закрыли, ведётся расследование.