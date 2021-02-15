В Чигирях неизвестный водитель снёс опору уличного фонаря

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Неизвестный водитель снёс опору уличного освещения и часть тротуарного ограждения в Чигирях. Нарушителя разыскивает полиция.

Около четырёх часов утра 15 февраля в Чигирях, по улице Центральная автомобиль снёс опору уличного фонаря. Машина также повредила тротуарное ограждение.

Сотрудники ДПС оформили протокол о происшествии. К 11 утра специалисты сняли провода со сбитой опоры и подвесили на прежнее место. Понадобилась ликвидация опоры с проезжей части.

Известно, что автомобиль, совершивший наезд на тротуарное ограждение, с места происшествия скрылся. ГИБДД ведёт поиски виновника происшествия, сообщает администрация Благовещенского района.