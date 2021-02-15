Во вторник в Приамурье снег и ветер: прогноз погоды на 16 февраля

Фото: pixabay.com

Днём увеличение облачности, по южным и восточным районам небольшой снег, поземок. Ветер северный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура -11°С...-16°С, по северо-западу -20°С...-25°С.

В Белогорске и Свободном переменная облачность, небольшой снег. Днём температура -12°С...-15°С, ночью -16°С...-18°С. Ветер северный 7-14 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра пасмурно, снег. Днём температура -13°С...-17°С, ночью до -12°С. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Температура днём до -17°С, ночью столбик термометра опустится до -21°С. Ветер северный, 5-14 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине ясно, осадков не ожидается. Днём столбик термометра покажет -12°С…-15°С, ночью -15°С…-18°С. Ветер северный, 6-14 метров в секунду.

В Сковородине облачно, осадков не ожидается. Днём температура -17°С…-20°С, ночью -19°С…-21°С. Ветер северный, 4-11 метров в секунду.

В Тынде солнечно, без осадков. Днём температура воздуха -20°С…-23°С, ночью до -30°С. Ветер северный, 3-10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью переменно, днём облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 8-13 метров в секунду, днём с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью -20°С...-22°С, днём -12°С...-14°С.