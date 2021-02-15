Ольга Бузова пришла в шоу Максима Галкина без нижнего белья
Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на съёмки к Максиму Галкину в белом платье-жакете без нижнего белья. Звезда опубликовала в сториз Instagram кадры, на которых видно, что на ней отсутствует бюстгальтер, пишет SM News.
Бузова приняла участие в съёмках нового выпуска шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» на Первом канале.
В эфире Ольга появилась в белом платье-жакете с прозрачными рукавами и в чёрных кожаных ботфортах.
После расставания с Давидом Манукяном певица сменила имидж. Она вернулась к длинным локонам и добавила чёлку. Своим новым образом Бузова поделилась со своими поклонниками в Instagram.
Фанаты оценили трансформацию Ольги, но многие заметили, что на ней нет нижнего белья. Судя по всему, после разрыва с Давой артистка решила примерять на себя более откровенные образы. Некоторые подписчики подвергли критике столь смелый образ певицы.
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