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15февраля
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сегодня, 16:21 0

В квартире у жительницы Приморья нашли «собачий ад»

В квартире у жительницы Приморья нашли «собачий ад»
Фото: скриншот видео

Около 30 истощённых собак нашли в квартире у жительницы Владивостока. Очевидцы пишут, что это «концлагерь для собак» и «собачий ад». По их словам, женщина не в себе. Животные голодают, их нечем кормить.

Видео опубликовали в сети инстаграм-аккаунт @primorye_online. Женщина с камерой говорит, что в квартире также находятся «полумёртвые» щенки. Выглядят детёныши изнурёнными и грязными. Сама хозяйка квартиры отрицает, что животные голодают. Неравнодушным гражданам женщина сказала, что они не могут войти внутрь, однако через несколько секунд открыла двери в дом. Очевидцы сообщают, что вызвали специальную службу, которая увезла хозяйку в психиатрическую больницу, пишет VLADNEWS.

В Приморском крае это уже не первый «концлагерь» для животных. Подобный совсем недавно нашли в Артёме. В живодёрстве там обвиняют гражданина Кореи. А в начале прошлого года притон живодёров обнаружила жительница Благовещенска.

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#Дальний Восток #животные #криминал #происшествия

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