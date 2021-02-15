По инициативе Василия Орлова аграрии Приамурья впервые получат субсидию на создание и реконструкцию овощехранилищ

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Губернатор Приамурья инициировал введение новой субсидии для амурских аграриев. Теперь, производители овощей могут получить финансовую помощь из областного бюджета на строительство и реконструкцию овощехранилищ, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

— Субсидию мы утвердили соответствующим постановлением Правительства области, послужит она для удешевления стоимости строительства или реконструкции хранилищ. Получить поддержку из областного бюджета могут амурские сельхозпредприятия, которые намерены обустроить склады, которые позволят обеспечить хранение продукции не менее 9 месяцев со дня закладки овощей или картофеля. Субсидия будет составлять 50% от фактических затрат на создание или реконструкцию хранилища без учета налога на добавленную стоимость, но не более 9 500 рублей за 1 тонну мощности хранилища, – пояснил губернатор Василий Орлов.

Право на получение субсидии есть у тех аграриев, кто занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на территории Амурской области. Под программу субсидирования не попадают ЛПХ и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Важное условие – строительство или реконструкция началась до введения меры поддержки, при этом работы должны начаться не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии.

Отбор предприятий, которые получат субсидию произведут специалисты амурского минсельхоза. Объявление о проведении отбора разместят на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте министерства не менее чем за три рабочих дня до начала срока приема заявлений.