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сегодня, 15:00 2

Китайские пограничники рассказали об охране моста через Амур (видео)

Китайские пограничники рассказали об охране моста через Амур (видео)
Фото: http://biang.ru/

Китайские пограничники тщательно охраняют достроенный и готовый к началу движения автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск до его введения в эксплуатацию, совершая его обход по нескольку раз в день ради безопасности на границе c РФ.

На мосту дежурят четверо пограничников, никто из них не уехал домой встречать Китайский Новый год, как это обычно делается. Молодые люди ежедневно и в круглосуточном режиме совершают обход вверенной им территории в 360 метров (это соответствует длине сооружения от китайского берега до фарватера Амура, по которому проходит граница с РФ. Китайская и российская стороны моста разделены заборами и колючей проволокой.

Как сообщает Biang.ru со ссылкой на китайский телеканал CCTV, греются молодые люди в полицейском микроавтобусе, который стоит около забора с колючей проволокой, на линии разграничения между Китаем и Россией.

— Мои коллеги не местные. Один из них из Цинхуандао (провинция Хэбэй), другой коллега из провинции Фуцзянь. Но в связи с эпидемией коронавируса и тем, что малая родина каждого из нас находится далеко, мы все решили остаться на рабочих местах и никуда не ездить, - заявил в интервью телеканалу сотрудник милиции прираничного отделения отдела безопасности острова Большой Хэйхэ.

В настоящее время из-за эпидемии коронавируса автомобильный мост остаётся закрытым. Не заработала до сих пор и понтонная переправа через Амур.

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#Дальний Восток #Китай #таможня #транспорт

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    пока на российской стороне такая охрана китайцы могут рах в полгода патрулями обходить и принимать нарушителей от россиян (интересно какой дурак по мосту границу нарушит ?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    32 минуты назад

    Вдруг кто политического убежища попросит на тракторе Беларусь после 0,5 л домашней выработки.Интересно,а мост танки выдержит,если попрут.

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