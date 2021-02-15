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Режиссёр Ростислав Мусаев попал в больницу после драки с Владимиром Епифанцевым

Режиссёр Ростислав Мусаев попал в больницу после драки с Владимиром Епифанцевым
Фото: artmoskovia.ru

На днях в одном из баров Петербурга произошла драка с участием актёра Владимира Епифанцева, который вступился за бывшую жену Анастасию Веденскую. В результате потасовки режиссёр Ростислав Мусаев получил серьёзные травмы и попал в больницу. Ростислав рассказал «СтарХиту», что произошло в тот злополучный вечер

Ростислав Мусаев и члены съемочной команды отмечали в ресторане премьеру фильма «Дочь тьмы», где одну из ролей сыграла Анастасия Веденская.

В какой-то момент между Анастасией и знакомой режиссёра Викторией произошёл конфликт. По словам Мусаева, Вика встала и бросила бокал, который попал в Настю и разбился. У актрисы пошла кровь. После этого началась потасовка.

Присутствующие вызвали скорую и полицию. И тут прибежал Владимир Епифанцев и набросился на Викторию. Как говорит режиссёр, он понял, что может произойти страшное, и переключил внимание актёра на себя.

В результате этого Епифанцев нанес Мусаеву несколько ударов и разбил нос. На следующее утро режиссёр почувствовал себя плохо, у него кружилась голова. Он обратился к врачам и был госпитализирован для дальнейшего лечения.

Мусаев отметил, что не защищает Вику. По его мнению, в этой ситуации все повели себя не лучшим образом.

Анастасия Веденская в результате драки получила многочисленные травмы, но отказалась от госпитализации.

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#здоровье #происшествия #шоу-бизнес

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