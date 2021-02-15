Коронавирус отступает: за неделю в Приамурье заразились COVID-19 на 23% меньше амурчан

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В первую неделю февраля зарегистрировано 2 887 случаев заболевания различными вирусными инфекциями, из них 466 случаев приходится на коронавирус, сообщает управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Амурской области.

В период с 8 по 15 февраля эпидемический порог по заболеванию ОРВИ не превышен, причем наибольшее число заразившихся – это дети (64,7%). Такая же картина наблюдалась и на прошлой неделе.

На второй неделе февраля выявили 466 случаев заражения коронавирусом, что ниже уровня предыдущей недели на 23%.

В сравнении с прошлой неделей лучше всего эпидемиологическая обстановка Шимановске (в первую неделю февраля заразилось 11 человек, на прошлой 2) и Магдагачинском районе (32 человека против 6 заразившихся на прошлой). Так же хорошая картина по снижению темпов заражения наблюдается в Шимановском и Ромненском районах, а также в городе Тында. В Благовещенске отмечено уменьшение количества заразившихся с 165 человек до 102.

Хуже всего ситуация в Белогорском районе (в первую неделю февраля заболел 1 человек, а на прошлой 9) и Серышевском районе (22 человека против 41 заразившегося на прошлой). В антирейтинг по коронавирусу попали Константиновский, Сковородинский и Ивановский районы. В Октябрьском районе на протяжении двух недель выявляют одинаковое число заразившихся – 13 человек.

Стоит отметить, что чаще всего коронавирусом болеют взрослые люди (90%).