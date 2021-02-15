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15февраля
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сегодня, 14:29 0

Призовой фонд фестиваля «Детство на Амуре» составит больше 1,2 миллиона рублей

Призовой фонд фестиваля «Детство на Амуре» составит больше 1,2 миллиона рублей
Фото: admblag.ru

Подготовка к проведению VII международного фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» выходит на финишную прямую. Фестиваль организуют на средства Фонда президентских грантов, общий призовой фонд составит 1 251 750 рублей.

В подготовке фестиваля задействовано больше тысячи человек – это сами конкурсанты и их семьи, педагоги и организаторы мероприятия. Традиционно принимают участие в конкурсе и эксперты областного уровня – это вокалисты, художники, мастера декоративно-прикладного искусства и журналисты.

Гала-концерт фестиваля состоится 17 февраля в ОКЦ. Наградит и поздравит победителей президент и идейный вдохновитель фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ, популярный российский композитор Григорий Гладков. В этом году за звание лучших будут бороться 105 вокальных номеров, 171 работа в жанре декоративно-прикладного искусства, 356 рисунков, 124 литературные и 94 видеоработы. В общей сложности на фестиваль поступило 808 заявок.

Все участники третьего этапа получат благодарственные письма, 54 победителя по всем конкурсным направлениям получат денежные призы: 16 667 рублей за первое место, 12 069 рублей за второе, за третье – 7 472 рубля. Четыре лучших творческих коллектива получат премии по 150 000 рублей.

Также победители фестиваля получат 33 сертификата на профильные смены в Центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Церемонию награждения обещают провести малыми группами, чтобы минимизировать контакты.

Запись гала-концерта, списки победителей, а также ссылки на их работы можно будет найти на сайте фестиваля detstvonaamure.ru. Там же разместят записи мастер-классов от представителей «звёздного жюри», сообщает пресс-служба администрации города.

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#дети #конкурсы #культура

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