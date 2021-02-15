На праздничных выходных в Приамурье пройдут гонки на собачьих упряжках

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23 февраля состоится открытое первенство Амурской области по ездовому спорту в рамках снежных дисциплин «Ивановский спринт – 2021». Соревнования пройдут в селе Ивановка в районе дамбы и объездной дороги.

Программу мероприятия в своём-инстаграм аккаунте опубликовала администрация Ивановского района. Согласно расписанию мероприятия, регистрация участников начнётся в 10 часов утра. Откроют гонки в 11, подведение итогов состоится в 15.00. А на этих выходных на собачьих упряжках могли покататься все, кто посетил «Лыжню России».

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#Дальний Восток #животные #спорт

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Наталья Баландина