В амурском Доме ребёнка на деньги гранта оборудуют сенсорную комнату

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Фонд президентских грантов поддержал проект «Дай шанс» Амурского областного отделения Российского детского фонда. Размер гранта – 497 тысяч 827 рублей. На эти деньги в амурском «Доме ребёнка» оборудуют сенсорную комнату.

В учреждении на постоянной основе находятся более 100 детей в возрасте от месяца до 3,5 лет. Малышам требуется особый уход, ведь здесь живут и дети с инвалидностью.

По проекту «Дай шанс» в Доме ребёнка создадут условия для восстановления эмоционального и психического здоровья детей. Здесь оборудуют сенсорную комнату, закупят фитболы, массажные мячи и коврики.

— Чтобы повысить качество жизни детей и их шансы последующего устройства в семью, крайне необходимо начать комплексную коррекцию множественных нарушений в раннем возрасте. Оборудование для сенсорной комнаты, которое будет приобретено в рамках проекта «Дай шанс», позволит нам проводить комплексную коррекцию воспитанников для восстановления и поддержания их психического и эмоционального здоровья. Сенсорной комнатой называют специально организованную среду, оснащённую различным оборудованием для стимуляции систем восприятия, в том числе тактильной, слуховой, зрительной и вестибулярной, – пояснила Светлана Набадчикова, главный врач амурского «Дома ребёнка».

Проект поддержали и в министерстве здравоохранения Амурской области. Общая сумма расходов на его реализацию составляет чуть больше 720 тысяч рублей. Воплотить идею в реальность планируют до конца ноября 2021 года, сообщает портал правительства Амурской области.