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15февраля
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сегодня, 16:46 0

Министр природы Алтая купил джип на деньги, выделенные на борьбу с лесными пожарами

Министр природы Алтая купил джип на деньги, выделенные на борьбу с лесными пожарами
Фото: https://pixabay.com/

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай получил три года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник вместо пожарной техники приобрел дорогой внедорожник.

Экс-министр был задержан ещё в 2019 году за то, что распорядился бюджетными средства по своему усмотрению. Следователи установили, что январе 2019 года министерству природных ресурсов, экологии и туризма из федерального бюджета были выделены 6,2 миллиона рублей на приобретение лесопожарной техники и спецоборудования для авиапатрулирования лесов. В таком оборудовании очень нуждалась местная «Авиалесоохрана». Однако вместо лесопожарной техники учреждение приобрело новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 6,14 миллиона рублей.

— Внедорожник изначально не предназначался для охраны лесов и в дальнейшем не использовался для этого, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Горно-Алтайский городской суд признал экс-министра виновным в злоупотреблении полномочиями и осудил его на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также бывшему главе минприроды запретили занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет.

А в Приморском крае на днях задержали группу молодых людей, занимавшихся поджогами автомобилей. Приморцы пояснили, что сжиганием чужих машин они хотели заслужить уважение в своей компании.

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#криминал #происшествия #финансы

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