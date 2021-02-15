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сегодня, 11:23 0

Алеся Кафельникова снялась обнажённой верхом на слоне

Алеся Кафельникова снялась обнажённой верхом на слоне
Фото: news.noteru.com

Модель Алеся Кафельникова восхитила поклонников новой откровенной фотосессией. Девушка любит удивлять фанатов: недавно она опубликовала фотографии, где голая лежит в ванной, сообщает радио «Комсомольская правда».

На этот раз Алеся выложила в Instagram кадр, на котором тоже появилась полностью без одежды, взобравшись на спину слона в джунглях на Бали.

«Вибрации природы», — подписала снимок Кафельникова.

Поклонники засыпали девушку комплиментами и восхитились её смелостью.

Как пишет ФАН, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова к 22 годам добилась больших успехов в модельном бизнесе. Алеся снималась для обложек многих журналов, а Forbes включил ее в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

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#интернет #шоу-бизнес

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