Алеся Кафельникова снялась обнажённой верхом на слоне
Модель Алеся Кафельникова восхитила поклонников новой откровенной фотосессией. Девушка любит удивлять фанатов: недавно она опубликовала фотографии, где голая лежит в ванной, сообщает радио «Комсомольская правда».
На этот раз Алеся выложила в Instagram кадр, на котором тоже появилась полностью без одежды, взобравшись на спину слона в джунглях на Бали.
«Вибрации природы», — подписала снимок Кафельникова.
Поклонники засыпали девушку комплиментами и восхитились её смелостью.
Как пишет ФАН, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова к 22 годам добилась больших успехов в модельном бизнесе. Алеся снималась для обложек многих журналов, а Forbes включил ее в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.
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