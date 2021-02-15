Алеся Кафельникова снялась обнажённой верхом на слоне

На этот раз Алеся выложила в Instagram кадр, на котором тоже появилась полностью без одежды, взобравшись на спину слона в джунглях на Бали.

«Вибрации природы», — подписала снимок Кафельникова.

Поклонники засыпали девушку комплиментами и восхитились её смелостью.

Как пишет ФАН, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова к 22 годам добилась больших успехов в модельном бизнесе. Алеся снималась для обложек многих журналов, а Forbes включил ее в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.