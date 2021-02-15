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15февраля
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В Воскресенье в Благовещенске начнётся чемпионат по ралли-спринту

В Воскресенье в Благовещенске начнётся чемпионат по ралли-спринту

В воскресенье, 21 февраля, в Благовещенске состоится первый этап чемпионата по ралли-спринту «NEXT LEVEL 2021». Как сообщает региональная общественная организация автомобильного спорта Амурской области, состязаться автомобилисты будут на Астрахановских лугах с 10 часов утра.

Из-за эпидемиологической обстановки в области соревнования будут проходить без зрителей. К участию приглашаются автолюбители в следующих классах:

  • заднеприводные легковые автомобили,
  • переднеприводные легковые автомобили,
  • полноприводные легковые автомобили,
  • кроссоверы,
  • внедорожные автомобили в заводской комплектации.

В любительских классах допускается применение гражданского шипа.

Отдельно выделен боевой класс «Свободный», для участия автомобилей, подготовленных для профессионального автоспорта. Количество членов экипажа может составлять до двух человек.

Участники также могут заявиться в командный зачёт. Состав команды – от трёх до восьми экипажей.

Автомобили участников должны быть представлены на техническую инспекцию с исправленными световыми приборами, ремнями безопасности, закреплённым аккумулятором. Кроме того, в автомобиле не должно быть лишних предметов, которые могут помешать при движении. Наличие защитного шлема – обязательно для всех гонщиков.

Регистрация будет проходить до 19 февраля 2021 года с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Благовещенск, ул. Мухина, 162, второй этаж, электронный адрес: fas28ao@gmail.com. Для зарегистрировавшихся участников 20 февраля с 14:00 до 17:00 будет проходить ознакомление с трассой. 21 февраля в 9:00 состоится сбор участников и судейского состава на трассе.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (924) 677-06-26.

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