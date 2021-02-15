В Воскресенье в Благовещенске начнётся чемпионат по ралли-спринту
В воскресенье, 21 февраля, в Благовещенске состоится первый этап чемпионата по ралли-спринту «NEXT LEVEL 2021». Как сообщает региональная общественная организация автомобильного спорта Амурской области, состязаться автомобилисты будут на Астрахановских лугах с 10 часов утра.
Из-за эпидемиологической обстановки в области соревнования будут проходить без зрителей. К участию приглашаются автолюбители в следующих классах:
- заднеприводные легковые автомобили,
- переднеприводные легковые автомобили,
- полноприводные легковые автомобили,
- кроссоверы,
- внедорожные автомобили в заводской комплектации.
В любительских классах допускается применение гражданского шипа.
Отдельно выделен боевой класс «Свободный», для участия автомобилей, подготовленных для профессионального автоспорта. Количество членов экипажа может составлять до двух человек.
Участники также могут заявиться в командный зачёт. Состав команды – от трёх до восьми экипажей.
Автомобили участников должны быть представлены на техническую инспекцию с исправленными световыми приборами, ремнями безопасности, закреплённым аккумулятором. Кроме того, в автомобиле не должно быть лишних предметов, которые могут помешать при движении. Наличие защитного шлема – обязательно для всех гонщиков.
Регистрация будет проходить до 19 февраля 2021 года с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Благовещенск, ул. Мухина, 162, второй этаж, электронный адрес: fas28ao@gmail.com. Для зарегистрировавшихся участников 20 февраля с 14:00 до 17:00 будет проходить ознакомление с трассой. 21 февраля в 9:00 состоится сбор участников и судейского состава на трассе.
Подробности можно уточнить по телефону: 8 (924) 677-06-26.
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