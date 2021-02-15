Отбирать земельные участки у россиян планируют по упрощённой схеме

Новые поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» готовит Минсельхоз. В закон планирую ввести новый термин «бесхозяйная земля». Забрать такой участок в пользу государства можно будет в упрощённом порядке.

Как сообщают «Лента.Ру», внести новый законопроект на рассмотрение правительства собираются в первом квартале 2021 года. «Бесхозяйными» предлагают считать участки, собственники которых неизвестны, отказались от права собственности или же в срок до 1 января 2025 года не зарегистрировали участок в Едином государственном реестре прав недвижимости (ЕГРН). Такие участки предлагают изымать без решения суда или в упрощённом судебном порядке и передавать их в пользу государства.

Эти меры призваны «усовершенствовать порядок вовлечения в оборот невостребованных земель». Как говорится в пояснительной записке, на 1 января 2019 года количество участков, которые никак не используют россияне, составляет 15,3 миллиона гектаров или 6,8 процента от общей площади земель сельхозназначения в стране.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», говорится в документе.

Кроме этого, земли, собственник которых умер, а наследники не нашлись или же не захотели вступать в право наследования, предлагают отнести к «выморочным». Всех собственников сельхозземель обяжут произвести выдел земельной доли до 1 января 2024 года. В противном случае хозяин потеряет право собственности согласно статье 238 Гражданского кодекса РФ.