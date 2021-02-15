В Тындинском районе строят новый разъезд для разгрузки участка, связывающего БАМ и Транссиб

Фото: @gazeta_bam

Новый разъезд строится на 121-124 км перегона Заболотное – Беленькая. Он должен увеличить пропускную способность участка, связывающего Транссиб с БАМом. Разъезд назвали в честь писателя, геодезиста Ивана Ефремова. В 30-е годы 20-го века он в составе изыскательских партий проводил аэрофотосъемку будущей трассы.⠀

Сейчас здесь работают механизаторы и мостовики, которые готовят плацдарм для укладки верхнего строения пути. На этом участке, отличие от объектов на линии Хани – Тында, где земполотно изначально было отсыпано в двухпутном исполнении, необходимо выполнить большой объем работ по устройству насыпи под дополнительный путь, монтажу искусственных сооружений, сообщает в своём инстаграм-аккаунте «Газета БАМ».

— На разъезде будут смонтированы три бетонные трубы и три железобетонных моста, – рассказывает руководитель проекта «Бамстроймеханизации» Владимир Поляков. – Как и на других разъездах механизаторы будут использовать при строительстве уже апробированные технологии по сохранению вечной мерзлоты в основании насыпи. Строители восстановят водоотводные канавы, произведут устройство охлаждающей наброски.⠀

Ефремов станет уже четвёртым именным разъездом на Малом БАМе в Амурской области, который построит «Бамстроймеханизация». В 2016-2018 годах были открыты разъезды Мохортов, Федосеев, Побожий.⠀