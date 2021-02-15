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15февраля
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сегодня, 14:07 0

«Известия»: российские власти надумали объединить ПФР, ФСС и ФОМС

«Известия»: российские власти надумали объединить ПФР, ФСС и ФОМС
Фото: depositphotos.com

Российское правительство решило объединить крупнейшие государственные страховые фонды: Пенсионный, соцстрахования и обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на источники в госорганах пишут «Известия».

Ряд экспертов связывают приближение объединения ПФР, ФСС и ФОМС с назначением Андрея Кигима новым главой Пенсионного фонда. Многие считают, что объединённый фонд возглавит именно он. Кигим хорошо справился с цифровизацией своего ведомства на прежней должности, будучи руководителем Фонда социального страхования. В заслуги ему приписывают успешное внедрение, в частности, прямых выплат и электронных больничных.

Объединение фондов даст не только большую экономию бюджету – речь идёт о сумме порядка 120 миллиардов рублей в год. По задумке властей, доступ к госуслугам для граждан станет значительно доступней.

— Цель – оптимизировать взаимоотношения между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота. Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг, – считает заведующая кафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова.

Стоит отметить, что официальные органы власти пока не комментируют возможное объединение фондов.

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#российская власть #финансы

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