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15февраля
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На Камчатку надвигается циклон из Японии, он принесёт в Приамурье сильный ветер

На Камчатку надвигается циклон из Японии, он принесёт в Приамурье сильный ветер
Фото: pixabay.com

Циклон, который сейчас находится в районе Японии, движется в сторону Камчатки. Он проявит себя на юго-западном побережье полуострова завтра вечером. В Приамурье циклон принесёт сильный ветер и осадки.

— Петропавловск-Камчатский окажется в зоне влияния циклона в ночь на 17 февраля. В среду ожидаются сильный восточный ветер до 20 метров в секунду, снег от умеренного до сильного. Кроме этого, атмосферный вихрь принесёт потепление, – рассказали камчатские синоптики.

Согласно прогнозу, в среду циклон охватит весь Елизовский район, южную часть Мильковского и побережье Усть-Камчатского районов. В четверг на побережьях, в том числе в столице края, прогнозируются сильный восточный ветер и снег, сообщает ИА «Кам 24».

Циклон из Японии повлияет и на погоду в Приамурье. Как рассказали в Амурском гидрометцентре, во вторник и среду в Амурской области ожидается усиление ветра и осадки.

— Циклон принесёт осадки, в основном, по востоку области. Во вторник и среду ожидается снег от слабого до умеренного, максимум - 3 миллиметра за 12 часов. Самое неприятное это, конечно, ветер: северо-восточный перейдёт на северо-западный, скорость составить около 20 метров в секунду. Самый сильный ветер ждём во вторник, но в среду тоже будет ветрено, - рассказал дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.

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