В Приамурье завтра начинается досрочная выплата пенсий

В Амурской области завтра, 16 февраля, начнут досрочно выплачивать пенсию. Получат деньги раньше только те, кто должен был получить их через почту 19 и 20 февраля. А также те, кто получает выплату через кредитные организации, где доставка производится с 21 по 23 число.

Из-за предстоящих трёхдневных выходных в феврале график выплат пенсий поменялся. Пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации, получат её 20 февраля. На почте пенсии обычно доставляют с 3 по 20 число. Граждане, у которых доставка выпадает на 19 и 20 февраля, получат пенсию соответственно с 16 и 17 февраля.

С 3 по 18 февраля 2021 года:

Зея и Зейский район;

Тында и Тындинский район;

Селемджинский район;

Магдагачинский район;

Мазановский район;

Сковородинский район.

с 3 по 19 февраля 2021 года:

в остальных городах и районах Амурской области.

Точную дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Напомним, что текущая рабочая неделя будет шестидневной.