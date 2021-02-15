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сегодня, 11:51 4

Страшная трагедия в Москве: за два дня погибла вся семья

Страшная трагедия в Москве: за два дня погибла вся семья
Фото: pixabay.com

В российской столице трагически погибла семья из трёх человек. Сегодня утром под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери. Сутки назад в смертельное ДТП попала мама погибшего ребёнка.

Мужчина и девочка упали с большой высоты на козырёк подъезда и разбились насмерть, сообщает РЕН ТВ. Их гибель была мгновенной. Журналистам удалось выяснить, что толкнуть на такой поступок мужчину могла смерть его жены и матери ребёнка.

За сутки до этого ЧП молодая женщина погибла в страшном ДТП на Киевском шоссе. В машине вместе с ней находился и её муж, он получил сотрясение мозга.

Проверяется информация о том, что погибший мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Проверяется информация о том, что погибший мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере"

    Неслабо получить по голове, а очухавшись узнать, что жена погибла - причин, чтобы этой самой головой подвинуться более чем достаточно. И на учете состоять не надо.

  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Сам то ... и ладно, это его жизнь, а вот ребенок то причем?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Зря пытаетесь понять/осудить логику действий человека в подобном состоянии. Это и специалисту-то непросто, а уж дилетантам, не знающем о человеке ничего - невозможно в принципе. Без веской причины здоровые мужики в окно не сигают, еще и схватив при этом дитё под мышку. Инстинкт самосохранения обычно действует безотказно, значит должно быть что-то такое, что его подавило.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    59 минут назад

    зря если дочка здоровая жил бы для нее с годами бы стерпелось может женщину бы встретил

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