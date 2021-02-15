Страшная трагедия в Москве: за два дня погибла вся семья

В российской столице трагически погибла семья из трёх человек. Сегодня утром под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери. Сутки назад в смертельное ДТП попала мама погибшего ребёнка.

Мужчина и девочка упали с большой высоты на козырёк подъезда и разбились насмерть, сообщает РЕН ТВ. Их гибель была мгновенной. Журналистам удалось выяснить, что толкнуть на такой поступок мужчину могла смерть его жены и матери ребёнка.

За сутки до этого ЧП молодая женщина погибла в страшном ДТП на Киевском шоссе. В машине вместе с ней находился и её муж, он получил сотрясение мозга.

Проверяется информация о том, что погибший мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы.