Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:41 2

С 1 марта техосмотр автомобилей будет проходить по новым правилам

С 1 марта техосмотр автомобилей будет проходить по новым правилам
Фото: pixabay.com

С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. А все диагностические карты, которые были получены без технического осмотра, будут аннулированы. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишет ТАСС.

Отметку об аннулировании будут заносить в единую информационную систему техосмотра. Операторов, которые выдали карту без ТО будут штрафовать.

Чтобы следить за исполнением новых правил МВД вводит единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Оформлять диагностические карты будут в электронном виде в системе технического осмотра. для оформления будет необходимо прикреплять фото транспортного средства до и после ТО. Фотографировать транспорт будут в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

В системе будет вся информация о дате и месте проведения техосмотра. На диагностических картах обязательной станет электронная подпись технического эксперта. Все сведения будут храниться в электронном виде, а доступ к ним будет у сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.

Просмотров всего: 786

#закон

распечатать


Власть

Отбирать земельные участки у россиян планируют по упрощённой схеме
Общество 8

Амурского фермера, обвинённого в издевательствах над скотом, оштрафовали на 600 тысяч рублей
Происшествия 4

Благовещенская полиция: подросток сам отдал карточку водителю маршрутки
Общество

Около 20 услуг в марте перейдут на новую версию портала госуслуг
Комментарии
Показать все (2)
  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Как все покупали ,так и будут покупать...ну только будут ездить на фото

  • Geryy

    Geryy
    51 минута назад

    И цена взлетит

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь