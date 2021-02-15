С 1 марта техосмотр автомобилей будет проходить по новым правилам
С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. А все диагностические карты, которые были получены без технического осмотра, будут аннулированы. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишет ТАСС.
Отметку об аннулировании будут заносить в единую информационную систему техосмотра. Операторов, которые выдали карту без ТО будут штрафовать.
Чтобы следить за исполнением новых правил МВД вводит единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Оформлять диагностические карты будут в электронном виде в системе технического осмотра. для оформления будет необходимо прикреплять фото транспортного средства до и после ТО. Фотографировать транспорт будут в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.
В системе будет вся информация о дате и месте проведения техосмотра. На диагностических картах обязательной станет электронная подпись технического эксперта. Все сведения будут храниться в электронном виде, а доступ к ним будет у сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.
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