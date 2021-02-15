Одной заразы мало: в мире зарегистрирован новая вспышка лихорадки Эбола

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Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. По данным властей, в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни.

Власти уже рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание, пишет РИА Новости.

Напомним, заболевание, вызванное вирусом Эбола, — это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Новое потрясение обрушилось на этой недели и на Фукусиму. Там зарегистрировано землетрясение магнитудой более семи баллов.