Одной заразы мало: в мире зарегистрирован новая вспышка лихорадки Эбола
Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. По данным властей, в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни.
Власти уже рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание, пишет РИА Новости.
Напомним, заболевание, вызванное вирусом Эбола, — это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Новое потрясение обрушилось на этой недели и на Фукусиму. Там зарегистрировано землетрясение магнитудой более семи баллов.
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