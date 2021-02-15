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сегодня, 10:33 0

Филипп Киркоров рассказал, что Иосиф Пригожин был на волосок от смерти

Филипп Киркоров рассказал, что Иосиф Пригожин был на волосок от смерти
Фото: vestirossii.com

Недавно в Сети появились фотографии продюсера Иосифа Пригожина в больничной рубашке на кресле каталке. Филипп Киркоров рассказал, что муж Валерии из-за коронавируса был в предсмертном состоянии, пишет «Московский комсомолец».

51-летний Иосиф Пригожин заразился COVID-19 в Дубае. Он не сразу обратился к врачам, а только после того, как его состояние стало резко ухудшаться.

Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» рассказал, что продюсер очень тяжело переболел и был «в миллиметре» от смерти. По словам артиста, Пригожину повезло, что у него были грамотные врачи, которые его спасли.

Сейчас Иосиф Игоревич уже выздоравливает. Несколько дней назад он написал в своём Instagram, что, когда впервые смог встать, то просто расплакался от того осознания, как это прекрасно — просто жить.

По словам Пригожина, первый завтрак и душ после болезни были для него праздником. Продюсер рассказал, что теперь он больше ценит многие вещи и смотрит на них иначе.

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#здоровье #медицина #шоу-бизнес

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