Филипп Киркоров рассказал, что Иосиф Пригожин был на волосок от смерти

51-летний Иосиф Пригожин заразился COVID-19 в Дубае. Он не сразу обратился к врачам, а только после того, как его состояние стало резко ухудшаться.

Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» рассказал, что продюсер очень тяжело переболел и был «в миллиметре» от смерти. По словам артиста, Пригожину повезло, что у него были грамотные врачи, которые его спасли.

Сейчас Иосиф Игоревич уже выздоравливает. Несколько дней назад он написал в своём Instagram, что, когда впервые смог встать, то просто расплакался от того осознания, как это прекрасно — просто жить.

По словам Пригожина, первый завтрак и душ после болезни были для него праздником. Продюсер рассказал, что теперь он больше ценит многие вещи и смотрит на них иначе.