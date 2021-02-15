В Благовещенске порвали флаг на набережной

В столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно.

В пресс-службе администрации сообщили, что сейчас флаг целый. Полотно при необходимости подшивают и приводят в надлежащий вид.

Напомним, что самый высокий на Дальнем Востоке флагшток в 75 метров установили на набережной Благовещенска в августе прошлого года. А 3 сентября, в 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, на нём подняли государственный флаг России.