В Благовещенске порвали флаг на набережной

В столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули угол.

В пресс-службе администрации сообщили, что сейчас флаг целый. Его обслуживают, а при необходимости, приводят в надлежащий, эстетический вид.

Напомним, что самый высокий на Дальнем Востоке флагшток в 75 метров установили на набережной Благовещенска в прошлом августе. А 3 сентября в 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны на нём подняли государственный флаг России.