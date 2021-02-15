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15февраля
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сегодня, 10:30 2

В Благовещенске порвали флаг на набережной

В Благовещенске порвали флаг на набережной

В столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули угол.

В пресс-службе администрации сообщили, что сейчас флаг целый. Его обслуживают, а при необходимости, приводят в надлежащий, эстетический вид.

Напомним, что самый высокий на Дальнем Востоке флагшток в 75 метров установили на набережной Благовещенска в прошлом августе. А 3 сентября в 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны на нём подняли государственный флаг России.

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#память #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    35 минут назад

    Ну всё. Посадить следом за Навальным. Стоп,стоп! Минуточку. Говорили же, что он автоматически опускается при сильном ветре?

  • uslon

    uslon
    29 минут назад

    75-ую

    А зачем здесь буква "у"?

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