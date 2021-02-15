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сегодня, 10:45 0

Житель Белогорска напал с ножом на мать своих детей

Житель Белогорска напал с ножом на мать своих детей
Фото: https://pixabay.com/

Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя, который напал на сожительницу, мать их общих малолетних детей. Мужчина ударил женщину кухонным ножом в живот.

Как сообщает амурская прокуратура, в ноябре 2020 года мужчина накинулся на девушку из-за личной неприязни. Благодаря вовремя оказанной потерпевшей медицинской помощи её жизнь удалось спасти.

Нападавшего суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

На прошлой неделе приговор был вынесен жителю Шимановска. Он убил своего товарища и затем хотел покончить с собой.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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