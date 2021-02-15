За прошедший год Амурская область опустилась в рейтинге качества жизни на два пункта

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Два года назад Приамурье занимало в рейтинге 67 строчку. Но в 2020 году область уже сдала позиции и опустилась на 69 место среди остальных регионов России.

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край, сообщают РИА Новости.

Но даже при таких показателях Амурская область зачастую лидирует в других показателях. Например, по привлечению инвестиций. Приамурье входит в первую десятку лучших регионов страны по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов.