Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:55 1

За прошедший год Амурская область опустилась в рейтинге качества жизни на два пункта

За прошедший год Амурская область опустилась в рейтинге качества жизни на два пункта
Фото: https://pixabay.com/

Два года назад Приамурье занимало в рейтинге 67 строчку. Но в 2020 году область уже сдала позиции и опустилась на 69 место среди остальных регионов России.

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край, сообщают РИА Новости.

Но даже при таких показателях Амурская область зачастую лидирует в других показателях. Например, по привлечению инвестиций. Приамурье входит в первую десятку лучших регионов страны по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов.

Просмотров всего: 152

#жизнь #областная власть

распечатать


Общество 1

С 1 марта санатории и курорты Приамурья начнут работать по-старому
Общество 8

Белогорск решил отказаться от огромного термометра на трубе котельной
В России и мире

Женщина нашла обручальное кольцо спустя 48 лет после потери
Происшествия

В Приамурье спасли замерзающего мужчину
Комментарии
Показать все (1)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    23 минуты назад

    после приказа - 1%. . рейтинг обнулся до дна марианской впадины.

    хотя, это своего рода поддержка молодёжи свалить з этой дыры ... козлов молодец, просто его не так поняли ....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь