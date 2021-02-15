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15февраля
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сегодня, 10:10 0

В 2020 году в Амурской области стали чаще мошенничать с банковскими картами

В 2020 году в Амурской области стали чаще мошенничать с банковскими картами
Фото: ru.depositphotos.com

За 2020 год на Дальнем Востоке в пять раз увеличилось число преступлений, в которых мошенники похищали деньги с банковских карт, сообщают в управлении генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

Так, за прошедший год совершено десять тысяч преступлений, в результате которых с банковских карт дальневосточников воровали деньги. Больше всего мошенники поработали в Приморском крае, Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области. По преступлениям подобного характера лидирует Приморский край.

Напоминаем, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные о карте (её реквизиты, срок действия, СVV-код или пароль) или личные данные о владельце карты. Во время звонка сотрудники банка не предлагают установить приложения или продиктовать код из смс-сообщения (электронного письма). В случае если есть минимальное подозрение, что звонят мошенники, – прекратите разговор. На обороте карты указан официальный номер телефона, по которому могут провести консультацию по продуктам и услугам банка или решить конфликтные вопросы.

Если мошенникам всё-таки удалось своровать деньги с карты, то незамедлительно нужно карту заблокировать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

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#происшествия

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