Житель Украины признался в убийстве, чтобы ему почистили снег возле дома

13 февраля 34-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал, что он якобы ударил ножом своего отчима и тот теперь не дышит. Когда приехали сотрудники полиции, оказалось, что убийства не было. Мужчина просто был недоволен, что возле его дома не почищен снег.

В результате за ложный вызов на него составили административный протокол. Теперь шутнику грозит штраф от 51 до 119 гривен (150–300 рублей).