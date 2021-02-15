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сегодня, 09:47 1

Житель Украины признался в убийстве, чтобы ему почистили снег возле дома

Житель Украины признался в убийстве, чтобы ему почистили снег возле дома
Фото: alma-t.ru

Житель Украины решил бороться с работой коммунальщиков необычным способом. Он сообщил в полицию, что убил отчима, и заявил, что без привлечения спецтехники правоохранители не смогут подъехать к его дому из-за сугробов, сообщает Life со ссылкой на издание «Курс Украины».

13 февраля 34-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал, что он якобы ударил ножом своего отчима и тот теперь не дышит. Когда приехали сотрудники полиции, оказалось, что убийства не было. Мужчина просто был недоволен, что возле его дома не почищен снег.

В результате за ложный вызов на него составили административный протокол. Теперь шутнику грозит штраф от 51 до 119 гривен (150–300 рублей).

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#происшествия #Украина

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    не так уж и дорого

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