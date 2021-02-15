На Камчатке пьяный водитель врезался в машину с семьёй

Фото: kamchatinfo.com

На Камчатке нетрезвый водитель устроил ДТП. Его автомобиль протаранил машину с семьёй. В салоне находились дети.

Мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Прадо», хотел свернуть на другую улицу, но не справился с управлением и врезался в «Субару Форестер». В салоне «Субару» ехала семья с детьми. Глава семейства не пострадал, а вот пассажирам – женщине и детям трёх и девяти лет - понадобилась помощь медиков.

В полиции подтвердили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает kamchatinfo.com.