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На Камчатке пьяный водитель врезался в машину с семьёй

На Камчатке пьяный водитель врезался в машину с семьёй
Фото: kamchatinfo.com

На Камчатке нетрезвый водитель устроил ДТП. Его автомобиль протаранил машину с семьёй. В салоне находились дети.

Мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Прадо», хотел свернуть на другую улицу, но не справился с управлением и врезался в «Субару Форестер». В салоне «Субару» ехала семья с детьми. Глава семейства не пострадал, а вот пассажирам – женщине и детям трёх и девяти лет - понадобилась помощь медиков.

В полиции подтвердили, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает kamchatinfo.com.

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#дороги #ДТП #происшествия

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