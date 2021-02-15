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15февраля
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сегодня, 10:30 2

С 1 марта санатории Приамурья начнут работать по-старому

С 1 марта санатории Приамурья начнут работать по-старому
Фото: pixabay.com

В Приамурье в связи со стабилизацией обстановки по заболеваемости коронавирусом снимается ряд введённых ранее ограничений. С 1 марта возвращаются к штатному режиму работы санаторно-курортные организации, сообщил в своём инстаграм-аккаунте Василий Орлов.

Кроме того, с прошлой пятницы уже разрешено проводить спортивные соревнования при условии заполняемости спортивных объектов не более 50 процентов. С сегодняшнего дня снимаются ограничения по режиму работы общепита с обслуживанием в зале. Также с понедельника можно начинать работу ночным клубам.

С 22 февраля в области отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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#коронавирус #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    51 минута назад

    А какие у нас в области есть курорты?

  • Allenga

    Allenga
    10 минут назад

    Вот на их месте. я бы лучше пальчики крестиком держала, абы не сглазить, а не громко кричала "гоп", до реального избавления от напасти!

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