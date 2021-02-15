Рейс Москва – Благовещенск задержали более чем на семь часов

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Из-за сильного снегопада аэропорты Москвы работают с большими задержками вылетов. Так, прилет рейса Москва – Благовещенск в столицу Приамурья задерживается более чем на семь часов.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства, всем встречающим рейсы из Москвы, а также тем, кто сегодня планирует рейс в столицу, необходимо свериться с онлайн-табло вылетов и прилётов самолётов.

Сейчас есть задержка рейса «Уральских авиалиний» из Москвы на 7 часов 35 минут и на 7 часов 20 минут в Москву. Кроме того, есть задержки по другим рейсам, но не столь продолжительные.

Как пояснили в минтрансе Приамурья, все задержки происходят из-за того, что в аэропорту города Москвы неблагоприятные погодные условия. Со стороны аэропорта Благовещенска никаких проблем нет.