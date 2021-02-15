В Приморье задержали поджигателей автомобилей

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Во Владивостоке задержали поджигателей автомобилей. Два парня жгли машины, припаркованные на охраняемой стоянке.

Поджигателями оказались двое парней 1999 и 2001 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном. Приморцы пояснили, что сжиганием чужих машин они хотели заслужить уважение в своей компании.

Сначала злоумышленники пробрались на стоянку по улице Каплунова. Лица нарушителей закрыли медицинские маски. Один из парней ударил по лицу охранника и тот пролежал без сознания, пока на помощь пришёл полицейский. Сотрудник полиции проезжал мимо и услышал звук битого стекла. Полицейский успел потушить подожжённый автомобиль.

Второй раз приморцы попали на охраняемую стоянку, где подожгли BMW X6. Огонь полностью уничтожил ещё две иномарки. Общий ущерб составил девять миллионов рублей. Всё, что совершили злоумышленники, зафиксировали видеокамеры.

Молодым приморцам грозит срок лишения свободы до пяти лет. Сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается, сообщает VladNews.